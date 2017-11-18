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Сбой произошел в работе сервиса продажи электронных билетов РЖД – в настоящее время неполадки устранены, сообщает РБК.

"В настоящее время продажи электронных билетов на сайте ОАО "РЖД" и в приложении "РЖД Пассажирам" осуществляются в штатном режиме", — отметил представитель компании.

Собеседник издания уточнил, что с 00:00 17 ноября был зафиксирован повышенный спрос на электронные билеты в связи с открытием продаж в плацкарте.

Отмечается, что некоторые пользователи портала rzd.ru и мобильного приложения РЖД столкнулись с проблемой при оплате банковскими картами.

Напомним, накануне компания РЖД возобновила продажу плацкартных билетов после двухнедельной паузы.