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Житель Турочакского района Республики Алтай подозревается в краже сруба для бани своего у односельчанина – похищенное злоумышленник продал в соседнем Алтайском крае.

Как сообщили в республиканском МВД, в полицию обратился житель села Озеро-Куреево, заявив, что у него похитили сруб бани, находившийся неподалеку от частного домовладения. Сумма ущерба составила 20 тысяч рублей.

Вскоре правоохранители установили, что к преступлению причастен 51-летний местный житель. Он признался в содеянном и рассказал, что продал сруб в Алтайском крае, а деньги потратил на свои нужды.

Сейчас похищенное изъято и возвращено собственнику. По факту кражи проводиться проверка.