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Рекордного для нашей страны вылова рыбы могут достичь российские рыбаки по итога текущего года, заявил глава профильного федерального агентства Илья Шестаков.

"Если мы говорили, что в прошлом году мы побили рекорд за последние 20 лет, выловили практически 4,8 миллиона тонн, то в этом году мы пока идем с опережением на 2,5%. Думаю, мы эту динамику сохраним и очередной рекорд мы побьем", — приводи слова Шестакова РИА Новости.

По его словам, это говорит об успехе отечественных рыбопромышленников.Согласно прогнозу руководителя федерального агентства по рыболовству, объем вылова реально довести до 5 миллионов тонн.

