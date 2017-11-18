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Студент одного из средне-специальных учебных заведений пошел на открытое хищение продуктов из магазина в Горно-Алтайске.

Как сообщили в республиканском МВД, с заявлением в полицию обратилась продавец, рассказавшая, что около полудня в магазин пришел молодой человек. После того, как женщина сложила на кассе в пакет выбранные парнем продукты, тот схватил его и бросился наутек.

Продавец пыталась догнать злоумышленника, но тот скрылся в одном из многоквартирных домов.

Вскоре полицейские установили личность подозреваемого, которым оказался 21-летний житель Маймы, ныне обучающийся в ССУЗе. Правоохранителям задержанный пояснил, что похитил продукты питания, так как у него закончились денежные средства.

В настоящее время, похищенное частично изъято. По данному факту возбуждено уголовное дело о грабеже. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.