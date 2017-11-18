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Новости

Спортсменка и красавица: фото нового пресс-секретаря Сергея Шойгу

, ИА "Амител"
Экс-сотрудница ГТРК "Владивосток" и "Звезды" вышла на новый уровень своей карьерной лестницы

Фото: instagram.com/_rossiyana_/

Министр обороны РФ Сергей Шойгу назначил себе нового пресс-секретаря, которым стала 26-летняя журналистка Россияна Марковская.

Эта молодая и красивая девушка является выпускницей факультета журналистики Дальневосточного федерального университета. Она успела поработать в родном для себя крае на ГТРК "Владивосток", а позже стала корреспондентом федерального телеканала "Звезда".

А еще Россияна является активным пользователем Instagram. Ввиду столь важного назначения портал Amic.ru предлагает своим читателям посмотреть, какой в повседневной жизни предстает эта великолепная девушка.

 

Скажи этим летом "да" ногам заоблачного цвета!

Публикация от Россияна Марковская (@_rossiyana_)

 

Какое ж восьмое марта без букета и мужчины😑

Публикация от Россияна Марковская (@_rossiyana_)

 

Совершенно летняя

Публикация от Россияна Марковская (@_rossiyana_)

 

Если улыбнётесь мне в ответ- у вас повысится содержание эндорфина😌

Публикация от Россияна Марковская (@_rossiyana_)

 

Мерзну на вершине моральных устоев😚

Публикация от Россияна Марковская (@_rossiyana_)

 

Однажды в библиотеке

Публикация от Россияна Марковская (@_rossiyana_)

 

Спасская башня

Публикация от Россияна Марковская (@_rossiyana_)

 

Лютая жара

Публикация от Россияна Марковская (@_rossiyana_)

 

Пушка

Публикация от Россияна Марковская (@_rossiyana_)

 

Рыба есть

Публикация от Россияна Марковская (@_rossiyana_)

 

Опустила ноги в горячий тазик, греюсь пока никто не видит

Публикация от Россияна Марковская (@_rossiyana_)

 

#приветгибернация

Публикация от Россияна Марковская (@_rossiyana_)

 

Спасибо!

Публикация от Россияна Марковская (@_rossiyana_)

 

Легенда № 20 #Третьяк

Публикация от Россияна Марковская (@_rossiyana_)

 

Теперь, по мнению бабушки, я как журналист состоялась.

Публикация от Россияна Марковская (@_rossiyana_)

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

18.11.2017 12:50
- гость -

Как то не очень. Сильно вульгарная.

0  0
18.11.2017 13:01
- гость -

не, знаю, по-моему, немного простовата, но как раз в этом что-то есть...типа обычная девчонка. норм короче

0  0
18.11.2017 13:15
- гость -

уж больно потрёпанная а потом будет харасментом заниматься в рабочее(и нерабочее) время со всеми генералами подряд, отвлекать от работы(если она у них есть)...

0  0
18.11.2017 13:41
- гость -

А чем ещё заниматься, подбирать вульгарных девиц в сотрудники, старше 35-40 то не котируются...

0  0
18.11.2017 13:45
- гость -

ох, не к добру это!(баба в штабе-к ядерной войне) Аргентинцы взяли "первую в мире женщину-подводника", и субмарина "она утонула"...

0  0
18.11.2017 14:00
- гость -

Шпилить ее будет! Полюбас!

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