Фото: instagram.com/_rossiyana_/

Министр обороны РФ Сергей Шойгу назначил себе нового пресс-секретаря, которым стала 26-летняя журналистка Россияна Марковская.

Эта молодая и красивая девушка является выпускницей факультета журналистики Дальневосточного федерального университета. Она успела поработать в родном для себя крае на ГТРК "Владивосток", а позже стала корреспондентом федерального телеканала "Звезда".

А еще Россияна является активным пользователем Instagram. Ввиду столь важного назначения портал Amic.ru предлагает своим читателям посмотреть, какой в повседневной жизни предстает эта великолепная девушка.

Скажи этим летом "да" ногам заоблачного цвета! Публикация от Россияна Марковская (@_rossiyana_) Июн 28 2017 в 4:43 PDT

Какое ж восьмое марта без букета и мужчины😑 Публикация от Россияна Марковская (@_rossiyana_) Мар 7 2017 в 6:38 PST

Совершенно летняя Публикация от Россияна Марковская (@_rossiyana_) Июл 16 2017 в 8:06 PDT

Если улыбнётесь мне в ответ- у вас повысится содержание эндорфина😌 Публикация от Россияна Марковская (@_rossiyana_) Сен 4 2017 в 12:17 PDT

Давно про своё имя не слышала хороших шуток. И тут:) -Как тебя коротко называют? -Кому как вздумается. -РФ? Публикация от Россияна Марковская (@_rossiyana_) Июл 27 2017 в 4:55 PDT

Мерзну на вершине моральных устоев😚 Публикация от Россияна Марковская (@_rossiyana_) Ноя 26 2016 в 3:15 PST

Однажды в библиотеке Публикация от Россияна Марковская (@_rossiyana_) Окт 8 2016 в 10:31 PDT

Спасская башня Публикация от Россияна Марковская (@_rossiyana_) Сен 4 2016 в 12:25 PDT

Лютая жара Публикация от Россияна Марковская (@_rossiyana_) Июл 31 2016 в 2:46 PDT

Пушка Публикация от Россияна Марковская (@_rossiyana_) Июл 8 2016 в 12:59 PDT

Рыба есть Публикация от Россияна Марковская (@_rossiyana_) Янв 17 2016 в 10:21 PST

Публикация от Россияна Марковская (@_rossiyana_) Дек 11 2012 в 2:56 PST

Опустила ноги в горячий тазик, греюсь пока никто не видит Публикация от Россияна Марковская (@_rossiyana_) Ноя 5 2014 в 12:44 PST

Публикация от Россияна Марковская (@_rossiyana_) Дек 23 2013 в 12:15 PST

#приветгибернация Публикация от Россияна Марковская (@_rossiyana_) Мар 12 2016 в 8:42 PST

Спасибо! Публикация от Россияна Марковская (@_rossiyana_) Окт 26 2017 в 12:00 PDT

Легенда № 20 #Третьяк Публикация от Россияна Марковская (@_rossiyana_) Окт 10 2017 в 4:03 PDT

Во Владивостоке есть пляж, где все побережье усыпано отшлифованным стеклом- его со свалки когда-то давно принесло течением. В общем, приезжайте на бухту "Стеклянная", залечь на донышко 🔹 Публикация от Россияна Марковская (@_rossiyana_) Сен 24 2017 в 5:53 PDT