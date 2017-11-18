Фото: instagram.com/_rossiyana_/
Министр обороны РФ Сергей Шойгу назначил себе нового пресс-секретаря, которым стала 26-летняя журналистка Россияна Марковская.
Эта молодая и красивая девушка является выпускницей факультета журналистики Дальневосточного федерального университета. Она успела поработать в родном для себя крае на ГТРК "Владивосток", а позже стала корреспондентом федерального телеканала "Звезда".
А еще Россияна является активным пользователем Instagram. Ввиду столь важного назначения портал Amic.ru предлагает своим читателям посмотреть, какой в повседневной жизни предстает эта великолепная девушка.
Как понять, что ты понравилась танкисту? Он с тобой фотографируется, рискуя получить за это наряд вне очереди, пытается с твоего лица убрать прядь, хотя волосы собраны в тугой хвостик и шлемофон натянут до самого носа, а потом несмело просит открыть рот."Это, милая, чтобы ушные перепонки при стрельбе от давления не разорвало".
Комментарии
Как то не очень. Сильно вульгарная.
не, знаю, по-моему, немного простовата, но как раз в этом что-то есть...типа обычная девчонка. норм короче
уж больно потрёпанная а потом будет харасментом заниматься в рабочее(и нерабочее) время со всеми генералами подряд, отвлекать от работы(если она у них есть)...
А чем ещё заниматься, подбирать вульгарных девиц в сотрудники, старше 35-40 то не котируются...
ох, не к добру это!(баба в штабе-к ядерной войне) Аргентинцы взяли "первую в мире женщину-подводника", и субмарина "она утонула"...
Шпилить ее будет! Полюбас!