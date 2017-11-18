Фото: youtube.com

Аргентинская подводная лодка "Сан-Хуан" пропала у побережья провинции Санта-Крус – субмарина не выходит на связь с минувшей среды.

Как сообщает РИА Новости, подлодка пропала на пути из порта Ушуайя в город Мар-дель-Плата. На поиски субмарины были направлены самолеты и корабли.

Известно, что на борту "Сан-Хуана" находятся 44 члена экипажа. США, Великобритания и Чили предложили ВМС Аргентины помощь в поисках судна.

Президент Аргентины Маурисио Макри объявил о своем согласии принять международную помощь, подчеркнув, что необходимо использовать все ресурсы для обнаружения подлодки.

Власти страны находятся в контакте с родными членов экипажа субмарины.