Фото: youtube.com

Маленький житель Бийска стал героем видеообращения к президенту России – ребенок попросил главу государства посодействовать с защитой животных в стране.

Как сообщает "Наш Бийск", видеообращение было записано фотокором издания, а его героем ролика выступил маленький Михаил. Мальчик стоит в кадре с собакой, на шее которой висит плакат с лозунгом: "Закон нам нужен сейчас".

Речь идет о том, чтобы в России приняли норму об ответственном отношении к животным.

Напомним, что флешмобы в поддержку принятия такого документа проходят по всей стране. Сторонники закона намерены передать свои подписи в администрацию президента.