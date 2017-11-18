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Победительница "Евровидения" Кончита Вурст, известная своим образом бородатой женщины, приедет в Санкт-Петербург.

Как сообщают "Известия", австрийский певец Том Нойвирт, выступающий под псевдонимом Кончита, намерен побывать на питерском ЛГБТ-фестивале.

Против визита эпатажной звезды высказался депутат Госдумы Виталий Милонов. "Будем добиваться пожизненного запрета на посещение этим существом нашей страны. А тех, кто решился пригласить этого пропагандиста нетрадиционных ценностей и разрушителя традиционных основ, накажем по самым суровым законам — отправим рубить лес в Сибирь", — приводит слова Милонова телеканал "78".

Народный избранник заверил, что он обратится в миграционную службу и прочие ведомства с тем, чтобы не пустить австрийца в Россию. Ожидается, что Кончита Вурст посетит закрытие ЛГБТ-фестиваля "Бок о бок" 25 ноября.