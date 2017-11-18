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Максим Галкин выложил видео венчания с Аллой Пугачевой

, ИА "Амител"
"У нас радостное светлое событие! Мы венчались", - сообщил артист

Фото: instagram.com/maxgalkinru

Артист и телеведущий Максим Галкин рассказал на своей странице в Instagram о венчании с Аллой Пугачевой.

"У нас радостное светлое событие! Мы венчались", — написал Галкин, сопроводив заметку видеофайлом, на котором запечатлена сама церемония.

Пользователи соцсетей уже начали активно комментировать данное видео. "Храни вас Бог! Счастья и любви!", "Какое счастье! Поздравляю от всего сердца! Здоровья вам, счастья и любви!", "Какие молодцы!!!!!! Поздравляю!!!!", "Ну как же это мило! От души поздравляю", — реагируют подписчики Максима Галкина в Instagram. 

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

18.11.2017 14:58
- гость -

Де би л!!!

0  0
18.11.2017 15:01
гость

Дак она,кажется с Киркоровым тоже венчалась или я путаю?

0  0
18.11.2017 15:04
- гость -

спасибо, проблевался

0  0
18.11.2017 15:13
- гость -

Очередной пиар. Чьи это дети вообще, хоть кто нибудь проверил бы. То что Пугачева, имевшая на тот момент дочь, заморозила яйцеклетки, чтоб стать в очередной раз матерью в 70 просто абсурд

0  0
18.11.2017 15:14
- гость -

15-01Причем,в Иерусалиме)

0  0
18.11.2017 15:17
Павсекакий

Обвенчался с бабкой... это любовь, товарищи. Любовь к бабкам.

0  0
18.11.2017 15:28
Гость

0  0
18.11.2017 15:39
- гость -

вы все просто завидуете

0  0
18.11.2017 15:48
гость

15:39 да,да ,да мы все ей и ему завидуем! Успокоился? Как завидно,как завидно,я уже плачу!

0  0
18.11.2017 15:49
4ugun


18.11.2017 14:58
- гость -
Де би л!!!
===================

Посмотрим какое наследство парнишка урвет.

0  0
18.11.2017 15:50
гость

Пугачева любит венчаться!

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