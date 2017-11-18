Фото: instagram.com/maxgalkinru
Артист и телеведущий Максим Галкин рассказал на своей странице в Instagram о венчании с Аллой Пугачевой.
"У нас радостное светлое событие! Мы венчались", — написал Галкин, сопроводив заметку видеофайлом, на котором запечатлена сама церемония.
Пользователи соцсетей уже начали активно комментировать данное видео. "Храни вас Бог! Счастья и любви!", "Какое счастье! Поздравляю от всего сердца! Здоровья вам, счастья и любви!", "Какие молодцы!!!!!! Поздравляю!!!!", "Ну как же это мило! От души поздравляю", — реагируют подписчики Максима Галкина в Instagram.
Комментарии
Де би л!!!
Дак она,кажется с Киркоровым тоже венчалась или я путаю?
спасибо, проблевался
Очередной пиар. Чьи это дети вообще, хоть кто нибудь проверил бы. То что Пугачева, имевшая на тот момент дочь, заморозила яйцеклетки, чтоб стать в очередной раз матерью в 70 просто абсурд
15-01Причем,в Иерусалиме)
Обвенчался с бабкой... это любовь, товарищи. Любовь к бабкам.
вы все просто завидуете
15:39 да,да ,да мы все ей и ему завидуем! Успокоился? Как завидно,как завидно,я уже плачу!
18.11.2017 14:58
- гость -
Де би л!!!
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Посмотрим какое наследство парнишка урвет.
Пугачева любит венчаться!