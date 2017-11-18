Фото: instagram.com/maxgalkinru

Артист и телеведущий Максим Галкин рассказал на своей странице в Instagram о венчании с Аллой Пугачевой.

"У нас радостное светлое событие! Мы венчались", — написал Галкин, сопроводив заметку видеофайлом, на котором запечатлена сама церемония.

У нас радостное светлое событие! Мы венчались 🙏 #максимгалкин #аллапугачева #гарригалкин #елизаветагалкина Публикация от Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) Ноя 17 2017 в 11:13 PST

Пользователи соцсетей уже начали активно комментировать данное видео. "Храни вас Бог! Счастья и любви!", "Какое счастье! Поздравляю от всего сердца! Здоровья вам, счастья и любви!", "Какие молодцы!!!!!! Поздравляю!!!!", "Ну как же это мило! От души поздравляю", — реагируют подписчики Максима Галкина в Instagram.