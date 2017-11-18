Фото: izvestiy-kamen.ru
Ребенок 12-ти лет погиб под железнодорожным составом в Камне-на-Оби утром в субботу, 18 ноября, сообщают "Каменские известия".
Трагический инцидент, по информации издания, произошел около 10 часов утра. Известно, что ребенок учился в одной из городских школ, рос в неблагополучной семье.
"По словам сотрудников полиции, накануне ребенок был выписан из больницы", — говорится в сообщении.
Также не исключается, что ребенок мог лечь на рельсы "на спор".
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