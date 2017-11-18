Суббота, 18 Ноябрь, 16:07

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2017

Опросы

Какое слово вы бы назвали словом 2017 года?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 59,63
€ 70,36
440361
2°
Обь
52см -10

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Новый Год -2018Народный знак качества-2017Отопительный сезон 2017-2018
Новости

12-летний мальчик погиб под поездом в Камне-на-Оби

, ИА "Амител"
Трагедия произошла утром 18 ноября

Фото: izvestiy-kamen.ru

Ребенок 12-ти лет погиб под железнодорожным составом в Камне-на-Оби утром в субботу, 18 ноября, сообщают "Каменские известия".

Трагический инцидент, по информации издания, произошел около 10 часов утра. Известно, что ребенок учился в одной из городских школ, рос в неблагополучной семье.

"По словам сотрудников полиции, накануне ребенок был выписан из больницы", — говорится в сообщении.

Также не исключается, что ребенок мог лечь на рельсы "на спор".

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

18.11.2017 15:23
- гость -

Бред не пишите!!!

0  0
18.11.2017 15:29
- гость -

если вы знаете больше, напишите свою версию

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя


Архив новостей
< ноябрь 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30         
16:05
Свора собак едва не загрызла восьмилетнюю девочку в Якутии 0
15:32
Автомобиль сбил пожилую женщину на пешеходном переходе в Бийске 1
15:02
12-летний мальчик погиб под поездом в Камне-на-Оби 2
14:48
Максим Галкин выложил видео венчания с Аллой Пугачевой 11
14:26
Столкновение Lexus и ВАЗа произошло в Рубцовске 0
14:09
Трамвай протаранил автомобиль "Жигули" в Бийске 0
13:46
Маленький бийчанин попросил президента защитить животных 2
13:27
Загоревшийся автомобиль под Алейском тушили семь человек 0
13:08
Аргентинская подводная лодка пропала у побережья провинции Санта-Крус 1
12:44
Спортсменка и красавица: фото нового пресс-секретаря Сергея Шойгу 10
12:21
Голодный студент ограбил магазин на Алтае средь бела дня 5
12:07
Рекордного вылова ждут от российских рыбаков по итогам года 6
11:45
Житель Алтая украл у односельчанина баню и продал ее в соседнем регионе 0
11:22
Легковушка врезалась в столб рядом с гипермаркетом "Лента" в Барнауле 1
11:08
Сбой произошел в работе сервиса продажи билетов РЖД 0
10:48
Что за праздник День матери, как принято его отмечать и что можно подарить 3
10:24
Российское посольство призывает США закончить с ограничением свободы СМИ 8
10:03
Разули: барнаульских водителей предупредили об участившихся кражах колес 5
09:47
Трескунец, Зимник, Карачун: как называли Деда Мороза древние славяне 1
09:26
Падение метеора под Мурманском приняли за конец света и Санта-Клауса 1
09:09
Кремль сообщил о десятках ложных звонков о бомбах на пути кортежа Путина 10
08:47
Очевидцы сообщили об открывшем стрельбу водителе Lexus в Барнауле 16
08:24
Виновник жуткой аварии на BMW X5 хотел выйти на свободу из-за болезни 8
08:06
Актер Сергей Салеев умер в Санкт-Петербурге 16
07:50
ОНФ предлагает ограничить вывоз леса кругляком из России 13
07:34
Звезды спорта и реальные бои: почему нужно посетить турнир по кикбоксингу 0
07:21
Не спим и задыхаемся: житель Барнаула жалуется на автобазу у жилых домов 6
07:03
Огромный коттедж с камином и бильярдом продают в Барнауле за 20 млн рублей 3
06:48
Российский Дед Мороз празднует день рождения: интересные факты о волшебнике 3
06:32
Прекрасного много не бывает: лучшие панорамные снимки 2017 года 0
06:17
Южный ветер принесет в Алтайский край потепление до +4 градусов 0
06:01
"Странный дом" без ванн, межкомнатных стен и лифтов возводят в Барнауле 30
05:01
Шесть человек пострадали при стрельбе в "Москва-Сити" 2
04:01
Названа самая дорогая команда-участница ЧМ-2018 0
03:04
Толпа националистов ворвалась на концерт Райкина в Одессе 4
02:38
Лавров обвинил постпреда США при ООН в фейковой дипломатии 2
01:09
Елена Исинбаева присоединилась к Putin Team 26
00:42
Красивая молодая журналистка назначена новым пресс-секретарем Шойгу 19
23:49
Печать рекламы на платежках ЖКХ запретят 3
23:26
Путин пообещал выделить миллиард рублей на поддержку талантливой молодежи 3
23:04
Путин пошутил про плотный график после выборов 0
22:45
Пропавшая на Алтае 13-летняя девочка найдена живой 11
22:29
Владельцы сертификата на маткапитал смогут узнать его размер онлайн 0
22:09
Депутаты предложили упростить сбор и проверку подписей избирателей 2
21:47
Наценку на продукты питания и сырье предложили ограничить 2
21:22
Путин увеличил численность Российской Армии до 1,9 млн единиц 8
21:06
Индийские ученые нашли средство борьбы с порнозависимостью 0
20:40
Заграждение на границе с Украиной начали строить в Крыму 2
20:33
Первая в мире трансплантация головы человека на труп проведена в Китае 0
20:07
Опубликовано видео из зала Мосгорсуда, где люди нанесли себе увечья 1

© ИА «Амител», 1999 — 2017
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.

Ваше сообщение отправлено, спасибо за участие в проекте.