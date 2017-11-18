Фото: mediakub.com
Собаки напали на восьмилетнюю девочку в Якутии – ребенка госпитализировали с множественными ранами.
Как сообщили в республиканском управлении Следственного комитета, девочку доставили в Намскую центральную районную больницу вечером 17 ноября около 20 часов.
"Состояние ребенка медики расценили как тяжелое, девочка помещена в палату интенсивной терапии, где ей оказывается необходимая помощь", — уточняют в СКР.
Установлено, что девочка стала жертвой нападения собак, возвращаясь домой из школы.
По факту произошедшего проводится доследственная проверка. Сотрудниками правоохранительного ведомства был проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцев. Выясняются все обстоятельства случившегося.
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