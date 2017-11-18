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Собаки напали на восьмилетнюю девочку в Якутии – ребенка госпитализировали с множественными ранами.

Как сообщили в республиканском управлении Следственного комитета, девочку доставили в Намскую центральную районную больницу вечером 17 ноября около 20 часов.

"Состояние ребенка медики расценили как тяжелое, девочка помещена в палату интенсивной терапии, где ей оказывается необходимая помощь", — уточняют в СКР.

Установлено, что девочка стала жертвой нападения собак, возвращаясь домой из школы.

По факту произошедшего проводится доследственная проверка. Сотрудниками правоохранительного ведомства был проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцев. Выясняются все обстоятельства случившегося.