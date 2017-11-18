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Свора собак едва не загрызла восьмилетнюю девочку в Якутии

, ИА "Амител"
По факту ЧП проводится доследственная проверка

Фото: mediakub.com

Собаки напали на восьмилетнюю девочку в Якутии – ребенка госпитализировали с множественными ранами.

Как сообщили в республиканском управлении Следственного комитета, девочку доставили в Намскую центральную районную больницу вечером 17 ноября около 20 часов.

"Состояние ребенка медики расценили как тяжелое, девочка помещена в палату интенсивной терапии, где ей оказывается необходимая помощь", — уточняют в СКР.

Установлено, что девочка стала жертвой нападения собак, возвращаясь домой  из школы.

По факту произошедшего проводится доследственная проверка. Сотрудниками правоохранительного ведомства был проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцев. Выясняются все обстоятельства случившегося. 

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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