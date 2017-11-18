Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru

Сильные снегопады прогнозируют синоптики в некоторых районах Алтайского края в воскресенье, 19 ноября.

Напомним, до этого несколько дней в регионе не было осадков. "На большей части территории снег, мокрый снег, местами сильный снег, метель, гололёдные явления, на дорогах гололедица", — говорится в сообщении алтайского ЦГМС.

Ночные температуры в крае составят 0…-5 градусов, по востоку края до -10 градусов. Днем будет -2…+3 градуса, по северо-западу края до -7 градусов.

Ветер будет юго-западный с переходом днем на западный, 7-12 метров в секунду, местами порывы 15-20 метров.

В Барнауле также ожидается мокрый снег, снег, гололёдные явления, слабая метель, на дорогах гололедица.

В ночь на воскресенье в краевой столице будет -2…-4 градуса, в светлое время суток -1…+1 градус с похолоданием в течение дня. Ветер юго-западный с переходом днем на западный с порывами до 15 метров в секунду.