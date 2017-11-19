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Снег и метели обрушатся на Алтайский край 19 ноября

, ИА "Амител"
Порывы ветра в этот день будут достигать 20 метров в секунду

Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru

Снежную и ветреную погоду прогнозируют синоптики в Алтайском крае в воскресенье, 19 ноября.

По информации регионального Гидрометцентр, сегодня осадки ожидаются на большей части края. Местами сильный снег, метели, гололед.

Днем температура воздуха составит -2…+3 градуса, по северо-западу до -7 градусов. Втер будет юго-западным с переходом на западный и порывами до 20 метров в секунду.

В краевой столице также будет снежно и скользко. Днем -1…+1 градус с последующим похолоданием. Порывы ветра в Барнауле будут достигать 15 метров в секунду.  

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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