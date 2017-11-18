Фото: vk.com/barneos22
Полюбившаяся барнаульцам композиция "Мамонтенок", ранее стоявшая на нулевом километре, переживает не лучшие времена – в основании скульптуры появилась большая дыра.
Об этом сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22. "Не прошло и года, а его разрушили! Мамонтенка на Поток перенесли этим летом", — отмечает автор заметки.
Комментаторы под данным сообщением высказывают негодование в связи с тем, что скульптура повреждена, однако не все склонны полагать, что это результат именно злонамеренного поступка неких вандалов. Вполне возможно, что дыра появилась из-за дефекта.
Напомним, что ранее скульптура стояла в сквере в районе пересечения проспекта Ленина и улицы Молодежной, однако минувшим летом эту зеленую зону реконструировали, а на месте мамонтенка поставили большую вазу.
Комментарии
Птичку( мамонтенка) жалко)))))
Значит ставим графин,кувшин или еще одну вазу
ну какие твари, мягко говоря. Пусть мамонтенок остается
Поди штукатурка отвалилась после первых морозов.
Это ж Поток. Его жители еще раз доказали это.