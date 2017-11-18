Фото: vk.com/barneos22

Полюбившаяся барнаульцам композиция "Мамонтенок", ранее стоявшая на нулевом километре, переживает не лучшие времена – в основании скульптуры появилась большая дыра.

Об этом сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22. "Не прошло и года, а его разрушили! Мамонтенка на Поток перенесли этим летом", — отмечает автор заметки.

Комментаторы под данным сообщением высказывают негодование в связи с тем, что скульптура повреждена, однако не все склонны полагать, что это результат именно злонамеренного поступка неких вандалов. Вполне возможно, что дыра появилась из-за дефекта.

Напомним, что ранее скульптура стояла в сквере в районе пересечения проспекта Ленина и улицы Молодежной, однако минувшим летом эту зеленую зону реконструировали, а на месте мамонтенка поставили большую вазу.