Фото: avito.ru

Дачу площадью 180 квадратных метров, расположенную рядом с озером, продают в Первомайском районе Алтайского края за 10 млн рублей, сообщается на сайте avito.ru.

Двухэтажный кирпичный дом находится на участке площадью 35 соток недалеко от поселка Покровка. "Рядом расположены​ санаторий "Березовая роща" и лагерь "Кристалл". В доме пять комнат, большой подвал, в нем расположена сауна, есть возможность сделать бассейн", — отмечает автор объявления.

На территории также есть гараж, баня, теплица. С одной стороны, как подчеркивает продавец, дача омывается озером.