Фото: avito.ru
Дачу площадью 180 квадратных метров, расположенную рядом с озером, продают в Первомайском районе Алтайского края за 10 млн рублей, сообщается на сайте avito.ru.
Двухэтажный кирпичный дом находится на участке площадью 35 соток недалеко от поселка Покровка. "Рядом расположены санаторий "Березовая роща" и лагерь "Кристалл". В доме пять комнат, большой подвал, в нем расположена сауна, есть возможность сделать бассейн", — отмечает автор объявления.
На территории также есть гараж, баня, теплица. С одной стороны, как подчеркивает продавец, дача омывается озером.
Комментарии
Строительство в водоохранной зоне запрещено.
Странная у вас точка зрения на Наши законы!
Если это действительно озеро, то территория у воды не может быть частной. Ну а если это сливная лужа для канализации, то нет проблем
Я даже не знаю что и написать
Завалюха возле лужи в дальней деревне))) цена ему 400 тысяч, просто хозяева забыли купить машинку-губозавертайку))
Ну, 3,5 Я бы дал и то за то, что соседей вроде не видать.....
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