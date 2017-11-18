Фото: stoloto.ru

Стало известно, кто же стал обладателем рекордного лотерейного выигрыша в 506 миллионов рублей – это 63-летняя пенсионерка из Воронежской области Наталья Власова.

Как сообщается на официальном сайте Столото, изменивший ее жизнь лотерейный билет она купила на почте. На оформление выигрыша в Москву Наталья Приехала вместе с дочерью – Екатериной.

"История выигрыша Натальи поразительна. Обычно результаты тиражей она узнает сама. Но в этот раз проверить билет она доверила внучке. Та сообщила, что билет не выиграл. Но чутье Натальи Петровны подсказало, что билет все же стоит сохранить. И лотерейный билет на полмиллиарда рублей целую неделю лежал на полке", — говорится в сообщении.

Победительница лотереи даже видела новости о том, что организаторы ищут обладателя счастливого билета, не зная, что им является она.

Дочь Натальи Власовой рассказала, что второй она перепроверяла билет сама, посмотрев информацию на сайте.

"Набрала номер и увидела невероятную сумму. "Что-то непонятное происходит", - мелькнуло у меня в голове. Потом еще несколько раз мы звонили и перепроверяли информацию", - добавляет Екатерина Власова.

Что касается планов на невероятный выигрыш, то куда потратить деньги, семья Власовых еще не решила. Однако пенсионерка и ее дочь подчеркнули, что часть денег обязательно направят на благотворительность.