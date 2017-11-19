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День работника стекольной промышленности отмечается в воскресенье, 19 ноября, в России. К этой дате портал Amic.ru подготовил подборку интересных фактов и мифов о стекле, которые могут быть известны далеко не каждому.
- Стекло является одним из самых древних материалов, использовавшихся людьми с незапамятных времен в самых разных целях. Стекло нельзя назвать ни жидким, ни твердым. Его структура удивительна – говоря простым языком, это нечто среднее между хаосом и упорядоченностью твердого вещества. Такое состояние называется аморфным, или полутвердым, а также состоянием замерзшей жидкости;
- Основа стекла довольна проста — кварцевый песок, сода и известь. Однако стекло не получится, если все его компоненты просто смешать. Потому стекло выплавляют в специальных печах;
- Температура варки стекол находится в широком диапазоне — от +300 до +2500 градусов по Цельсию;
- Прозрачность не является общим свойством для всех видов стекол;
- Стекло в природе разлагается очень долго – порядка миллиона лет;
- Стекло — это один из немногих материалов, которые могут быть переработаны на 100% при этом не теряя качества;
- Энергия от переработки одной стеклянной бутылки может питать компьютер в течении 30 минут;
- "Пуленепробиваемое стекло" — терминологическая нелепица. Такого материала не существует. То, что подается под таким названием, не является ни "пуленепробиваемым", ни "стеклом" в полном смысле этого слова. Данный материал можно назвать "пулесопротивляющимся" и необходимо понимать, что при его создании используется множество иных компонентов и химических реакций;
- Существует заблуждение, что у старых окон низ толще, чем верх, потому что стекло со временем стекает" вниз. Доказано, что это неправда. Фишка кроется в одном из методов изготовления стекла, когда толстое стекло раскатывали в большие круги, резали по размеру, а затем вставляли в оконные рамы. Оно часто было неравномерной толщины, и обычно его помещали в раму толстым концом вниз;
- Популярно мнение, что у любого стекла есть точка, при ударе по которой стекло рассыпается в мелкую крошку. Это не так. Однако надо иметь в виду, что существует так называемое "закаленное стекло", которое имеет повышенную механическую прочность, но в случае разрушения оно рассыпается на множество осколков. Суть в том, что место на стекле, в котором произойдет разрушение — не важно и попросту случайно.
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Интересно, спасибо!