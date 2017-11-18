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Российский миллиардер Алишер Усманов может в ближайшее время приобрести еще один футбольный клуб, сообщает Р-Спорт со ссылкой на Het Laatste Nieuws, уточняя, что речь идет о бельгийском "Андерлехте".

Также отмечается, что помимо российского бизнесмена на покупку клуба претендуют Пол Гейсенс и Вутер Ванденхауте. За команду предлагают порядка 80 миллионов евро.

Сейчас владельцем этой организации является Роджер Ванден Сток.

Также отметим, что сегодня Алишер Усманов является обладателем 30% акций лондонского "Арсенала".

Что касается "Андерлехта", то этот клуб, конечно, имеет более скромные заслуги в мировом футболе, но тем не менее, эта команда 34 раза побеждала в чемпионате Бельгии, дважды выигрывала Кубок обладателей Кубков и Суперкубок УЕФА, а один раз – Кубок УЕФА.