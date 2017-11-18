Фото: chistoprudov.livejournal.com

Территорию, где раньше находился Черкизовский рынок в Москве, отдадут под реализацию проекта реновации, передает РИА Новости со ссылкой на слова вице-мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина.

"Там появится дополнительное жилье для программы реновации… Мы сейчас активно занимаемся проектом планировки, чтобы на этом месте построить максимально благоустроенный, отвечающий всем стандартам реновации, жилой комплекс", — рассказал чиновник.

Вице-мэр также добавил: "Мы хотели бы сделать его знаковой точкой в городе, где будут построены современные кварталы в рамках программы реновации".

Называются и некоторые сроки освоения территории. Так, разработка проекта планировки займет примерно до восьми месяцев, а затем будут составлены графики проектирования и строительства.

По словам Марата Хуснуллина, за два–три года будут переселены жители.

"Я считаю, что мы в конце 2019 — начале 2020 года уже сможем начать переселение – резюмировал чиновник

Черкизовский рынок — крупный вещевой рынок на востоке Москвы, существовавший с начала 1990-х годов по 2009 год на внешней стороне Малого кольца МЖД между Щёлковским шоссе, Сиреневым бульваром, Измайловским проездом и Измайловским шоссе и занимавший территорию более 200 гектаров. Здесь трудилось более 100 тысяч человек. Данное место считалось одним из самых криминальных в столице.