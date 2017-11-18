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Новости

Министр транспорта Соколов рассказал о скидках в системе "Платон"

, ИА "Амител"
Федеральное ведомство думает о том, чтобы обеспечить скидки пропорционально пробегу

Фото: jpgazeta.ru

Министр транспорта РФ Максим Соколов рассказал, что его ведомство сохраняет свою позицию по предоставлению скидок в системе "Платон" для большегрузных автомобилей.

Как передает РИА Новости, Минтранс думает о том, как их обеспечить пропорционально пробегу. "Мы работаем над этим вопросом и при установлении новых тарифов он, очевидно, найдёт своё отражение, по решению правительства", — сообщил министр в ходе своей рабочей поездки в новый аэропорт "Платов" в Ростовской области.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение подготовить предложения о применении скидок при расчете размера платы в системе "Платон".

Между тем, Росавтодор считает нецелесообразным введение скидки во время действия льготного тарифа.

Напомним, для большегрузов размер тарифа за проезд по федеральным трассам с 15 апреля составляет 1,91 рубля за километр пути, хотя ранее планировалось установить его в размере 3,06 рубля.

С момента же запуска "Платона" в ноябре 2015 года тариф составлял 1,53 рубля за километр. 

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

18.11.2017 19:54
- гость -

Молодцы, что думают как помочь дальнобойщикам и снизить цены в стране. А лицо такое умное и усердное, о людЯх думает, тужится...

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