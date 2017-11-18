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Ученые из Норвегии отправили в созвездие Малый Пес послание, состоящее из математических формул и музыкальных треков длительностью 33 минуты, сообщает Life.

Сообщение было послано к звезде Лейтена, что находится в 12,4 светового года от Земли.

Для отправки послания исследователи задействовали радиопередатчик EISCAT с частотой 930 МГц в городе Тромсе. По прикидкам ученых, сообщение поступит в запланированную точку через 12 лет. Возможного ответа они ожидают получить не раньше 2042 года.

Отмечается, что в файлах для представителей инопланетного разума были зашифрованы тригонометрические формулы, описание электромагнитных волн, а также музыкальные композиции.

Выбор звездной системы, куда ушло сообщение, был сделал не просто так, поскольку в ней имеется две планеты, на которых может существовать жизнь.