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Экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон считает Владимира Путина "угрозой национальной безопасности", сообщают "Известия" со ссылкой на телеканал NBC.

Свое заявление американский политик сделала во время публичного выступления в Техасе.

"Владимир Путин — это внутренняя угроза нашей демократии и национальной безопасности", — сказала Клинтон, добавив, что США оказались слишком "медленными", чтобы защититься от угрозы.

Ранее портал Amic.ru сообщал, что с недружественным заявлением на днях выступила и премьер-министр Британии Тереза Мэй, которая назвала Россию угрозой мировому порядку.