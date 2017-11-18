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Российский самолет радиолокационного дозора А-100, который называют "летающим радаром" нового поколения, в субботу, 18 ноября, совершил свой первый полет, сообщает RT.

Новинка военного авиапрома была создана концерном "Вега" на базе военно-транспортного Ил-76МД-90А. Самолет оборудован по последнему слову техники и имеет неповторимую антенную систему, которая дает возможность быстро наращивать радиолокационное поле.

А-100может обнаруживать цели, а также сопровождать их и участвовать в управлении истребительной и ударной авиацией.

Ожидается, что серийное появление этого самолета в войсках будет обеспечено в 2020-е годы. Новинка призвана заменить использующиеся сегодня А-50 и А-50У.