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Новоалтайску, являющемуся городом-спутником Барнаула, на этой неделе одобрили заявку на создание здесь территории опережающего социально-экономического развития.

Как сообщили в краевом Минэкономразвития, соответствующее решение было принято 15 ноября в ходе заседания профильной федеральной комиссии.

"Механизм ТОСЭР позволит существенным образом повысить привлекательность моногорода для ведения бизнеса, будет способствовать реализации инвестиционных проектов, созданию новых рабочих мест, ускоренному развитию экономики моногорода и повышению качества жизни населения", — заверяют в регионально министерстве.

Также отмечается, что о желании расширить действующие производства и создать новые в границах Новоалтайска заявили семь инвесторов. Согласно предварительным расчетам, положительный эффект в результате реализации их проектов для городского и краевого бюджетов превысит 1,4 миллиарда рублей.

Также это позволит создать в городе более 900 новых рабочих мест.

Напомним, что не так давно также была одобрена заявка на создание территории опережающего развития в Заринске.

Территория опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) представляет собой часть территории какого-либо региона страны, на которой установлен особый правовой режим осуществления предпринимательской и иной деятельности, предусматривающий налоговые и другие преференции. Такой режим благоприятствования призван обеспечить заинтересованность инвесторов вкладывать средства в развитие данной территории.