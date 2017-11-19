Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос на своей странице в Facebook написал, что проверка показала антисанитарные условия кухни Харьковского национального университета Воздушных сил им. Кожедуба. В еде воспитанников нашли червей и тараканов. Об этом пишет сайт газеты "Известия".
"Понимаю, что после следующих фото будет бешеный шквал критики, но с этим невозможно мириться. Оказывается, так питаются будущие военные летчики", — написал прокурор.
Отметим, что проверка учебного заведения была проведения по делу о хищениях. Генерал-майор, руководивший вузом, и его заместитель задержаны по подозрению в растрате 2,4 млн грн.
Комментарии
Не только российских курсантов можно червяками кормить?
Очередная соринка в чужом глазу!
19.11.2017 09:16
- гость -
ссылку дай
Ну и где восстание, революция, ......, пускай белок кушают, большего не достойны.....
Гугли
Томск: кадеты объявили голодовку из-за червяков в каше
19.11.2017 09:48
- гость -
Давно и неправда. Происки госдепа и навальнышей!
В алтайской каше в 6 раз было превышено количество металломагнитной примеси, которой едва не угостили бойцов Росгвардии в Новосибирске. (15.10.2017 г. 19:51 ИА Амител)
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