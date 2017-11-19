Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос на своей странице в Facebook написал, что проверка показала антисанитарные условия кухни Харьковского национального университета Воздушных сил им. Кожедуба. В еде воспитанников нашли червей и тараканов. Об этом пишет сайт газеты "Известия".

"Понимаю, что после следующих фото будет бешеный шквал критики, но с этим невозможно мириться. Оказывается, так питаются будущие военные летчики", — написал прокурор.

Отметим, что проверка учебного заведения была проведения по делу о хищениях. Генерал-майор, руководивший вузом, и его заместитель задержаны по подозрению в растрате 2,4 млн грн.