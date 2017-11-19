ВМС Аргентины получили семь сигналов, скорее всего, с потерянной подводной лодки "Сан-Хуан". Однако контакт с ней так и не был установлен, пишет РИА "Новости".

"Сегодня были получены семь спутниковых сигналов, которые могли идти с борта подлодки "Сан-Хуан", длительность сигналов составила от 4 до 36 секунд. Они были приняты с 10.52 (16.52 мск субботы) до 15.42 (21.42 мск субботы) различными базами ВМС, однако контакт установить не удалось", — сказано в сообщении минобороны южноамериканской страны.

Напомним, что субмарина "Сан-Хуан" пропала в среду, 15 ноября. Ее ищут самолеты и корабли. На борту субмарины находились 44 члена экипажа.