Один из ведущих программы "Прожекторперисхилтон" Александр Цекало прочитал новость о барнаульской девочке с хомяком, которую подозревают в ограблении квартир.

Отметим, что программа вышла в эфир на "Первом канале" в субботу, 18 ноября. "Хомяк помогает девочке обворовывать квартиры",- начал Цекало. Затем он прочитал полностью новость.

"Хомяк, как гарант безопасности. Сколько раз было, когда едешь на машине, превышаешь скорость. Тебя полицейский останавливает. Спрашивает: "куда гонишь?". Ты ему хомяка показываешь. Он: "проезжайте!",- подхватил шутку Иван Ургант.

(смотреть с 16-й минуты)

Напомним, ранее ИА "Амител" сообщало, что в Барнауле полиция разыскивает девочку и женщину по подозрению в ограблении квартир. Пока известно о двух случаях кражи. Первый произошел в сентябре, второй 9 ноября. Девочке на вид 10-11 лет. Возле гимназии №22 она знакомится с детьми, показывает им хомячка в стеклянной банке и предлагает новым знакомым взять хомячка себе в качестве питомца. Затем предлагает детям пойти к ним домой и спросить у родителей разрешения взять хомячка.

Придя домой к школьникам, девочка рассказывает, что учится в гимназии №22. Она входит в доверие и спрашивает разрешения остаться поиграть. Ждет, когда взрослые выйдут из дома, и предлагает ребенку игру "прятки". Когда новый знакомый прячется, девочка в это время ищет ценные вещи и крадет их. После пряток она уходит.