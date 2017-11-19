Главный Дед Мороз России зажег в субботу, 18 ноября, в день своего рождения, огни на первой новогодней елке страны. Об этом пишет "Российская газета".
Резиденция Деда Мороза в этот день приняла более четырех тысяч человек. Поздравить волшебника приехали Снегурочка из Костромы, Снеговик и Матушка Зима из Архангельской области, Иван-Царевич и Кикимора из Кировской области, Алеша Попович и Царь Берендей из Ярославской области, байкальский Дед Мороз, Тол Бабай из Удмуртии, Кыш Бабай из Татарстана и многие другие сказочные персонажи.
После дня рождения продолжится путешествие Деда Мороза по России. В его планах посетить порядка 30 городов от Калининграда до Владивостока. В Барнауле волшебник уже побывал на прошлых выходных.
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