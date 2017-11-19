Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не принял извинения НАТО после случая с использованием портрета основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка в качестве мишени. Об этом пишет сайт газеты "Комсомольская правда".

Отметим, что ранее стало известно на учениях альянса "Трехзубое копье – 2017"в Норвегии имя и портрет Ататюрка использовались для обозначения условного врага. После этого десятки турецких военных отозвали с учений.

В этот же день свои извинения Турции принес генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он согласился, что инцидент был оскорбительным для Анкары. Кроме этого, перед Турцией извинился глава Минобороны Норвегии Ине Эриксен Сёрейде.

"Вчера вы видели неуважительное поведение на учениях НАТО. Есть такие ошибки, которые делаются не глупыми, но непорядочными людьми", — отметил Эрдоган.

Президент Турции также подчеркнул, что эта тема не может быть закрыта извинениями.