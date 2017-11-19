Власти Японии намерены рассмотреть возможность выращивания клубники в теплицах на южных Курилах в рамках совместной хозяйственной деятельности на островах, пишет "ТАСС".

Как пишет издание, Япония намерена построить теплицы и предоставить технологии выращивания ягоды. Опыт в этом деле японская сторона уже имеет. В префектуре Хоккайдо таким же способом выращивают клубнику с июля по ноябрь. Климат там не сильно отличается от южных Курил.

Однако Японии все-равно нужно будет для реализации плана преодолеть юридические разногласия и урегулировать вопросы налогообложения.