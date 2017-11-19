Сотрудники правоохранительных органов Бийска в течение дежурных суток выявили три факта незаконного оборота наркотических средств в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

В первом случае полицейские изъяли у 32-летнего бийчанина около 800 граммов марихуаны и 0,07 граммов гашишного масла. Полиция прибыла в дом подозреваемого после того, как соседи пожаловали на запах ацетона из его квартиры.

Другой задержанный организовал кухню по приготовлению наркотического зелья прямо в своём гараже. Там правоохранители нашли специальную посуду и специальные приспособлений для потребления наркотиков . А также там обнаружили 222 грамма марихуаны.

Самая крупная партия конопли была изъята у 57-летнего бийчанина. Мужчина приготовил для собственного потребления три мешка марихуаны. Общий вес наркотиков — девять килограммов.

По всем выявленным фактам возбуждены уголовные дела. Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.