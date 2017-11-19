Концерт известного композитора и исполнителя Николая Косых пройдет в воскресенье, 19 ноября, в барнаульском концертном зале "Сибирь" (проспект Ленина, 7). Об этом сообщает официальный сайт администрации Алтайского края.
Вместе с ним на сцену выйдут Виталий Гасаев, Михаил Кармаш, Альберт Молоканов, Сергей Свирин, Александр Епейкин, Анастасия Куринская, Игорь Пергаев, Геннадий Городилов, Евгения Шутова, Виктор Юрченко, Нина Колмакова и артисты творческого объединения композиторов региона "Песни Иткульского лета".
Косых известен также по песне "Барнаул-столица мира". Также он является автором официального гимна барнаульского футбольного клуба "Динамо. Начало концерта в 16.00.
Комментарии
О Гасаеве я был другого мнения.
А Гасаев о тебе своего не изменил.
Интересно,команды нет по сути,а гимн есть)))
Нужно вводить худсоветы хотя бы с минимальной цензурой. Если это произведение услышат мои друзья и родственники из европейской части России, они подумают, что Колыма отдыхает по сравнению со "столицей мира". Меня, как полноправного жителя г.Барнаула, не устраивает презентация моей родины в таком приблатненном ключе. Я протестую!