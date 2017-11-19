Концерт известного композитора и исполнителя Николая Косых пройдет в воскресенье, 19 ноября, в барнаульском концертном зале "Сибирь" (проспект Ленина, 7). Об этом сообщает официальный сайт администрации Алтайского края.

Вместе с ним на сцену выйдут Виталий Гасаев, Михаил Кармаш, Альберт Молоканов, Сергей Свирин, Александр Епейкин, Анастасия Куринская, Игорь Пергаев, Геннадий Городилов, Евгения Шутова, Виктор Юрченко, Нина Колмакова и артисты творческого объединения композиторов региона "Песни Иткульского лета".

Косых известен также по песне "Барнаул-столица мира". Также он является автором официального гимна барнаульского футбольного клуба "Динамо. Начало концерта в 16.00.