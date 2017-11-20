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Как завести машину в 30-градусный мороз

, ИА "Амител"
С удобным девайсом автовладельцу не грозит общественный транспорт даже в холода

Все автомобилисты меняют резину с наступлением холодов – это залог безопасности на дороге. Однако эксплуатация авто в почти экстремальных погодных условиях связана и с рядом других трудностей, главная из которых – холодный пуск двигателя. По максимуму сохранить тепло двигателя до следующего запуска и быстро завести его даже в лютый мороз помогает специальный утеплитель-одеяло.

Пять причин, чтобы утеплить двигатель одеялом "Автотепло":

Экономия
"Автотепло" бережет топливо и время. Одеяло сохраняет тепло двигателя, и, как следствие, нет нужды долго прогревать машину перед поездкой и тратить бензин попусту. За счет более быстрого прогрева расход топлива значительно сокращается. Особенно выгодно "Автотепло" для тех, кто совершает в течение дня много коротких поездок: двигатель запускается сразу же, а общая экономия топлива может составлять 20%.

Увеличение ресурса двигателя
С одеялом "Автотепло" машина прослужит дольше. Благодаря утеплителю двигатель автомобиля зимой работает в стабильных температурных условиях. Это позволяет продлить его ресурс и срок службы, а владельца авто избавит от трат и хлопот, связанных с ремонтом машины. Сохраненное даже на один градус тепло идет машине на пользу. Ведь чем меньше температурных колебаний, тем лучше. Не говоря уже о быстрой подготовке машины к движению.

Безопасность
"Автотепло" не загорится. Секрет пожарной безопасности автоодеяла – в уникальном составе, в который входят муллитокремнеземная вата, кремнеземная ткань и стекловолокнистые нити. Такой состав не только позволяет сохранять тепло двигателя длительное время и обеспечивает дополнительную шумоизоляцию моторного отсека. Одеяло не горит, выдерживая температуру до +1200 градусов Цельсия.

Простота установки
"Автотепло" укладывается как обычное одеяло. Даже для начинающего автовладельца установить "Автотепло" не составит никакого труда. Простота эксплуатации достигается за счет огромного количества выкроек, которые сконструированы под все современные марки автомобилей. Достаточно зайти на сайт https://avtoteplo.org/cars и выбрать в каталоге нужный бренд автомобиля.

Совет от производителя: утеплитель стоит устанавливать при первых постоянных заморозках и снимать весной, чтобы избежать перегрева двигателя.

Цена
"Автотепло" не ударит по семейному бюджету. При аккуратной и правильной эксплуатации утеплитель прослужит не один холодный сезон. Узнать стоимость автоодеяла "Автотепло" можно на сайте производителя https://avtoteplo.org

Совет от производителя: даже если одеяло загрязнилось, стирать изделие нельзя, возможна только сухая чистка.

Признак популярности продукта – когда его начинают подделывать. На рынке появилось множество контрафактных одеял для авто. Они небезопасны! В подделках, как правило, используется обычная стекловата. Она горюча, осыпается, попадает в воздушные фильтры и под приводные ремни, тем самым сокращает срок службы двигателя. А главное – эта пыль летит в салон, ею дышат водитель и пассажиры. Стоит ли это экономии в 500 рублей? Подлинные одеяла "Автотепло" продаются в фирменных пакетах с техническим паспортом и сертификатами, на самой ткани набит логотип компании. Автоодеяло "Автотепло" производится в Челябинске.

Еще раз об основных преимуществах утеплителя "Автотепло":

  • большой выбор типоразмеров под любой автомобиль
  • продукт прошел испытания в арктических условиях на технике Министерства обороны РФ
  • имеет все необходимые сертификаты и санитарно-эпидемиологические заключения
  • защищает двигатель от быстрого охлаждения в холодное время года, уменьшает количество холодных пусков, снижая износ двигателя, связанный с перепадом температур
  • позволяет экономить топливо до 20%, обеспечивает быстрый прогрев двигателя. Для автомобилей с системой автозапуска сокращает количество пусков двигателя в полтора-два раза, не боится кислот, щелочей и охлаждающих жидкостей

Оригинальный утеплитель "Автотепло" — это действенный и недорогой способ сохранить тепло двигателя до следующего запуска. Пуск в мороз будет гораздо легче, салон прогреется быстрее.

Сайт: www.avtoteplo.org
"ВКонтакте" https://vk.com/tdavtoteplo
"Автотепло" в Барнауле
makk. Мир аккумуляторов
ул. Трактовая, 58
(3852) 50-20-20
Павловский тракт, 168
(3852) 29-00-55, доп 123
Покровская, 158
(3852) 29-00-55, доп 165
пр-т, Космонавтов, 10/48
(3852) 29-00-55, доп 156
Калинина, 47
(3852) 29-00-55, доп 135
Матросова, 48
(3852) 29-00-55, доп 139
Павловский тракт, 18
(3852) 29-00-55, доп 137
Павловский тракт, 313
(3852) 29-00-55, доп 134
Дзержинского, 1
(3852) 29-00-55, доп 147
Целинная, 3
(3852) 29-00-55, доп. 131
Юрина, 209
(3852) 29-00-55, доп. 127
(ОПТ) ул. Трактовая, 5
(3852) 50-20-208, 29-00-55
Автомаркет "Гараж"
ул. Балтийская, д. 77
(3852) 555-146
Сеть шинных центров Vianor
Павловский тракт, 52 (торговый центр "Автолидер")
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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

20.11.2017 11:42
- гость -

Расскажите как к Глонасу подключиться, который к месту аварии высылает скорую и милицию, даже если все люди без сознания

0  0
20.11.2017 11:42
- гость -

Расскажите как к Глонасу подключиться, который к месту аварии высылает скорую и милицию, даже если все люди без сознания

0  0
20.11.2017 11:51
- гость -

и чем это одеяло поможет завести машину в 30 градусный мороз? Да ничем. Оно полезно лишь таксистам, на случай частых кратковременных поездок, а тем кто приехал на работу утром и уехал вечером оно ничем не поможет

0  0
20.11.2017 12:09
2

Сгиньте, рекламщики! (они же надувальщики)

0  0
20.11.2017 12:22
- гость -

Здесь вопрос неправильно поставлен. Нужно задать вопрос не "Как?" а "Зачем?". И надуманная проблема исчезнет)

0  0
20.11.2017 12:27
Владимир

Реклама одеяла не помогает завезти авто в мороз, да и само одеяло тоже (оно помогает лишь долше остывать, тут да действительно помогает. у самого такого как в рекламе ).
Хи...хи...

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