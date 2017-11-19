23-летний бизнесмен из Объединенных Арабских Эмиратов Ахмед аль-Марзуки купил регистрационный автомобильный номер за десять миллионов дирхамов (три миллиона долларов), пишет "Газета.ру".

Любопытно, что на купленном номере изображена всего одна цифра "2". Специальный аукцион прошел в Абу-Даби. Деньги, полученные от продаж, будут направлены на благотворительность.

Отметим, что цифра 2 в ОАЭ имеет важное символическое значение: объединение эмиратов в единое государство состоялось 2 декабря 1971 года.