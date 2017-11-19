Жители Барнаула на своих страницах в Instagram выкладывают фотографии с досугом. Кто-то в этот день гуляет, другие проводят его дома, а третьи — ходят по магазинам.
Дети радуются снегу❄............и это беззаботное детство👧👧))) . #пападочь#отец#семья#любовь#нашесчастье #дети#родители#женамуж#дочамоя #любимыймуж#Вавиловысила#детицветыжизни#детинашебудущее#мыедины#сестрывавиловы#маминыипапиныдочи#лучшиймуж#настяарина#нашиполовинки#маминыпомощницы#гинекологбарнаул#акушерство#яженщина#доброесердце#бабушка#дедушка
Комментарии
Вкусно пожрать, приятно покакать и хорошо поспать (желательно в компании с любимым противоположным полом) - вот и все что нужно. На это и уходит процентов 90 свободного от работы времени.