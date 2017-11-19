Жители Барнаула на своих страницах в Instagram выкладывают фотографии с досугом. Кто-то в этот день гуляет, другие проводят его дома, а третьи — ходят по магазинам.

💛 Публикация от TimofeyTorishniy🦄💟💮 (@_timweeey_) Ноя 18 2017 в 9:07 PST

Дети радуются снегу❄............и это беззаботное детство👧👧))) . #пападочь#отец#семья#любовь#нашесчастье #дети#родители#женамуж#дочамоя #любимыймуж#Вавиловысила#детицветыжизни#детинашебудущее#мыедины#сестрывавиловы#маминыипапиныдочи#лучшиймуж#настяарина#нашиполовинки#маминыпомощницы#гинекологбарнаул#акушерство#яженщина#доброесердце#бабушка#дедушка Публикация от Olga Vavilova (@olga_vavilova22) Ноя 18 2017 в 9:23 PST

#ВыходныеПродолжаются#СвежийВоздух❄️ Публикация от Екатерина Черепанова (@cherepanovakaterinka) Ноя 18 2017 в 9:21 PST

Мать опять головомойку устроила🐶💦💦💦🛁🚿#биверфил#бивер#биверйорк#bieweryorkshireterrieralapompom#biewer_york#собака#моялюбимаясобака#мытьесобаки#головомойка#щенок#dog#dogs_of_instagram#бивереныш#бивербарнаул Публикация от katrin_kapustyan (@katrin_kapustyan) Ноя 18 2017 в 9:20 PST

Публикация от Вера Кирьянова (@kiriavera) Ноя 18 2017 в 9:18 PST

Воскресенье. Утро. Тортик🍰а за окном снежок летает #моятая💗 Публикация от Ольга МерцаLOVA💖 (@gorshuniata) Ноя 18 2017 в 9:16 PST

Доброе утро в обед 😌😌 идеальное воскресенье 😋☕️ #доброеутровобед#барнаул#gm#goodmorning#girls#mylife#selfie#november#воскресенье Публикация от Антонина (@antonina_v3) Ноя 18 2017 в 9:15 PST

Публикация от Татьяна Горбунова (@tatianagorbunova1) Ноя 18 2017 в 9:02 PST

Любовь к животным нужно прививать с детства ❤️ Публикация от Надежда (@igorevna_nadin) Ноя 18 2017 в 8:56 PST