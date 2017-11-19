Нападающему "Вашингтона" россиянину Александру Овечкину наложили несколько швов на губу после попадания шайбы в лицо на матче НХЛ с "Миннесотой". Об этом пишет "Р-Спорт" со ссылкой на издание "Ассошиэйтед Пресс".

Отметим, что инцидент произошел в субботу, 18 ноября. "Вашингтон" в субботу дома победил "Миннесоту" со счетом 3:1. Лицо хоккеист разбил во втором периоде. Сообщается, что шайба отскочила россиянину в лицо от его же клюшки.

Однако уже в третьем периоде спортсмен вернулся на лед и отметился результативной передачей.

"Все в порядке, это хоккей", — сказал Александр Овечкин.