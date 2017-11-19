Крупнейший в мире дирижабль Airlander 10 вновь рухнул в Великобритании и получил серьезные повреждения при столкновении с землей. Об этом пишет "ТАСС".

Известно, что 20-тонный летательный аппарат потерпел крушение недалеко от деревни Кардингтон в графстве Бедфордшир. В момент крушения на судне никого не было.

Длина дирижабля 92 м. Он был сконструирован восемь лет назад для американской армии. В его разработку британское правительство вложило около $3,7 млн.

Первый полет этого дирижабля прошел летом. Тогда он врезался в телеграфный столб и ударился о землю. Летательный аппарат получил повреждения кабины пилота.