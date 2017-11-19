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Новости

Крупнейший в мире дирижабль вновь рухнул в Лондоне

, ИА "Амител"
20-тонный летательный аппарат получил серьезные повреждения

Фото: ichef.bbci.co.uk

Крупнейший в мире дирижабль Airlander 10 вновь рухнул в Великобритании и получил серьезные повреждения при столкновении с землей. Об этом пишет "ТАСС".

Известно, что 20-тонный летательный аппарат потерпел крушение недалеко от деревни Кардингтон в графстве Бедфордшир. В момент крушения на судне никого не было.

Длина дирижабля 92 м. Он был сконструирован восемь лет назад для американской армии. В его разработку британское правительство вложило около $3,7 млн.

Первый полет этого дирижабля прошел летом. Тогда он врезался в телеграфный столб и ударился о землю. Летательный аппарат получил повреждения кабины пилота.

 

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

19.11.2017 16:01
- гость -

Рожденным ползать - летать не рекомендуется.

0  0
19.11.2017 16:53
Евгений

Был бы капитан корабля,хоть запросил помощь

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