Родители призывника из Алтайского края уверены, что их сын, отправившийся служить в Абакан 13 ноября, попал в беду. Об этом сообщает телеканал "Катунь 24".

Мама молодого человека рассказала, что 13 ноября его посадили на поезд Барнаул-Абакан. По приезду юноша должен был позвонить родными и сообщить, что находится на месте. Звонка они так и не дождались. Тогда родные все-таки смогли дозвониться до сына сами, но в телефоне они услышали какие-то угрозы и чужие голоса.

"Нашли номер майора, который его сопровождал. Мужчина сказал, что сын неадекватный. Он не выполняет приказы, выбил дверь, нажал кнопку пожарной тревоги. Мы отправились в Абакан в военную часть. Сына поместили в психиатрическую лечебницу. Она гражданская. То есть он только прибыл в часть 14 ноября и его в этот же день отправили в больницу. Мы написали жалобу в прокуратру Абакана",- говорит мать молодого человека.

Женщина уточняет, что от военной прокуратуры ответа так и не получили. Родные призывника сами приехали в военскую часть.

"Нам сообщили, что сын напал на санитара. На встрече он был спокойным. Не понимал, какое число, что произошло. На вопросы зачем выбил дверь, включил сигнализацию и напал на санитара, отвечал, что у него не было выбора",- делится переживаниями мать юноши.

Сначала наедине им остаться не удалось. В помещении все время был санитар. Чуть позже им позволили остаться наедине. Призывник рассказал, что накинулся на персонал, но не бил. Ему не давали попить, помыться и сходить в туалет. Когда его привезли в изолятор, давление было 180/120. Он жаловался на головную боль. Женщина начала настаивать на обследовании, но ее просьбу не удовлетворили.

Мать юноши рассказала, что до ухода в армию проблем со здоровьем у сына не было. В личном деле и мед. карте все показатели в норме. Женщина написала письма в прокуратуру Москвы и в Министерство обороны. Сейчас она занимается поисками адвоката.