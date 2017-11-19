Президент США Дональд Трамп посоветовал экс-сопернице по президентской гонке Хиллари Клинтон еще раз баллотироваться в президенты, но через три года. Об этом пишет "ТАСС" со ссылкой на сообщение американского президента в Twitter.

"Жуликоватая Хиллари Клинтон самая большая неудачница всех времен. Она никак не остановится, что только на пользу Республиканской партии. Хиллари, займись своей жизнью и попробуй еще раз через три года!" — отметил американский лидер.

Отметим, что до этого Хиллари Клинтон заявила, что у нее есть ряд вопросов относительно легитимности выборов на пост президента США. В интервью журналу Mother Jones экс-госсекретарь также в очередной раз заявила, что предполагаемое российское вмешательство в выборы в США было "одним из основных факторов, оказавших влияние на исход" волеизъявления.



