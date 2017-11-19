Снежно и ветрено будет в Алтайском крае ночью и днем в понедельник, 20 ноября. Согласно прогнозу ЦГМС по региону, на большей части территории пройдет снег, мокрый снег, на дорогах гололедица.
Ночью столбики термометров опустятся до -3...-8 градусов, при прояснении до -13. Днем потеплеет до -0...-5 градусов. Ветер будет дуть юго-западный 4-9 метров в секунду с усилением до 14.
В Барнауле ночью и днем также пройдет небольшой снег, на дорогах гололедица. Ночью в краевой столице похолодает до -6...-8 градусов. Днем потеплеет до -1...-3 градусов. Ветер будет дуть юго-западный 5-10 метров в секунду.
Комментарии
Вы уже задолбали,амиковцы,что за нагнетание,мы знаем,где добыть прогноз погоды)))) Зачем по пять раз в день писать про погоду на новостном сайте????
И тем более, писать прогнозы, которые не исполняются!!!