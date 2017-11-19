Снежно и ветрено будет в Алтайском крае ночью и днем в понедельник, 20 ноября. Согласно прогнозу ЦГМС по региону, на большей части территории пройдет снег, мокрый снег, на дорогах гололедица.

Ночью столбики термометров опустятся до -3...-8 градусов, при прояснении до -13. Днем потеплеет до -0...-5 градусов. Ветер будет дуть юго-западный 4-9 метров в секунду с усилением до 14.

В Барнауле ночью и днем также пройдет небольшой снег, на дорогах гололедица. Ночью в краевой столице похолодает до -6...-8 градусов. Днем потеплеет до -1...-3 градусов. Ветер будет дуть юго-западный 5-10 метров в секунду.