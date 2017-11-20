фото: liveinternet, lifter.com.ua

Всемирный день ребенка отмечается 20 ноября. Он был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в 1954 году. Этот день посвящен деятельности, направленной на обеспечение благополучия детей во всем мире.

Специально к этому празднику Amic.ru собрал фотоподборку с детьми, которых оставили без присмотра "всего на минуточку".