фото: liveinternet, lifter.com.ua
Всемирный день ребенка отмечается 20 ноября. Он был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в 1954 году. Этот день посвящен деятельности, направленной на обеспечение благополучия детей во всем мире.
Специально к этому празднику Amic.ru собрал фотоподборку с детьми, которых оставили без присмотра "всего на минуточку".
Комментарии
С днем детей
У подружки двое детей.Дочь шести лет оставили с двухлетним братом.Девчушка подружке моей звонит и говорит таким тоном назидательным: "Мама,а тебя учили,что детей нельзя одних дома оставлять? Вот,теперь не жалуйся" Подруга прибегает домой,а там...............ОНИ МЕШОК МУКИ по дому рассыпали. МЕШОК!!!!!!!!!!!!!!! неделю убирали.мы.
У меня дочь в первом классе с подружкой решили меня порадовать-приготовить ужин и испечь печенье. Притом, что тогда она ВООБЩЕ ни разу не готовила.... До сих пор вспоминаю , что они натворили и смеюсь. вся кухня (реально ВСЯ, включая стены , потолок и двери) была в тесте и муке. Макароны были недоваренные, но зато очень щедро заправлены ПОДСОЛНЕЧНЫМ маслом. ))))