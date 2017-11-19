26-летняя журналистка Россияна Марковская получила должность пресс-секретаря министра обороны России Сергея Шойгу. Об этом пишет "Вести.Ru".
Как сообщает издание, Марковская была назначена еще 15 ноября.
Известно, что девушка закончила факультет журналистики Дальневосточного федерального университета, работала на ГТРК "Владивосток" и телеканале "Звезда".
Комментарии
И сколько ещё нам будут тыкать в глаза очередной шлюшкой, которая начнёт богатеть день ото дня за государственный , то есть за наш счёт.
Не, ну третий раз про неё писать... Опостылела уже, срамота.
А пресс-секретари, с прессами не востребованы ныне?
Красавица и спортсменка, хорошая девушка.
Похотливых козлов прошу оставить свое мнение при себе.
Хватит ли у ней остроты ума и образованности быть пресс-секретарем Шойгу?
Жена ушла. От сына нет ни строчки. Цепочка нескончаемых бед. Одно лишь утешение - дочка соседская, которой девятнадцать лет!
Бассауэр как бабка сплетница)))
Надо брать секретарей, чья образованность и острота ума не вызывают сомнений.
И с приличным видом и манерами, госслужба всё-таки.
А других нет новостей чтоли, прям "сенсация" второй день.
Надо брать секретарей, чья образованность и острота ума не вызывают сомнений.
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А зачем в министерстве обороны эти качества? Скриншоты с игрушек за "неопровержимые доказательства" выдавать, ума и образования не требуется.
19.11.2017 16:52
- гость -
Как Захарова например
Причем здесь похотливые козлы? Просто шанс за пять лет стать генерал-лейтенантом и уйти в декрет, как ее предшественница. девушка-то молодец, а вот чины и звания в МО похоже и раздаются как раз теми, о ком вы написали. а девушка молодец.
19.11.2017 17:08
- гость -
Да, Мария Захарова умна и остра на язык, ее ответы хороши, американские клоунессы ей не чита.
А вы видимо тараканов накушались , экий ватсон вас распирает))
19.11.2017 17:14
- гость -
19.11.2017 17:08
- гость -
Да, Мария Захарова умна и остра на язык,
Тогда почему она редко моет голову?
Минет сдала на отлично.
19.11.2017 17:14
- гость -
ее ответы хороши, американские клоунессы ей не чита.
Хозяйскую руку кусать - много ума не надо.
чины раздовать вообще не проблема, проблема бездельников содержать