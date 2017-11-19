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26-летняя Россияна Марковская стала пресс-секретарем Шойгу

, ИА "Амител"
Девушка работала на ГТРК "Владивосток" и телеканале "Звезда"

Фото: qostanay.tv

26-летняя журналистка Россияна Марковская получила должность пресс-секретаря министра обороны России Сергея Шойгу. Об этом пишет "Вести.Ru".

Как сообщает издание, Марковская была назначена еще 15 ноября.

Известно, что девушка закончила факультет журналистики Дальневосточного федерального университета, работала на ГТРК "Владивосток" и телеканале "Звезда".

 

Спасибо!

Публикация от Россияна Марковская (@_rossiyana_)

 

Легенда № 20 #Третьяк

Публикация от Россияна Марковская (@_rossiyana_)

 

Если улыбнётесь мне в ответ- у вас повысится содержание эндорфина😌

Публикация от Россияна Марковская (@_rossiyana_)

 

Совершенно летняя

Публикация от Россияна Марковская (@_rossiyana_)

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

19.11.2017 16:07
- гость -

И сколько ещё нам будут тыкать в глаза очередной шлюшкой, которая начнёт богатеть день ото дня за государственный , то есть за наш счёт.

0  0
19.11.2017 16:08
- гость -

Не, ну третий раз про неё писать... Опостылела уже, срамота.

0  0
19.11.2017 16:10
- гость -

А пресс-секретари, с прессами не востребованы ныне?

0  0
19.11.2017 16:20
- гость -

Красавица и спортсменка, хорошая девушка.
Похотливых козлов прошу оставить свое мнение при себе.
Хватит ли у ней остроты ума и образованности быть пресс-секретарем Шойгу?

0  0
19.11.2017 16:23
- гость -

Жена ушла. От сына нет ни строчки. Цепочка нескончаемых бед. Одно лишь утешение - дочка соседская, которой девятнадцать лет!

0  0
19.11.2017 16:43
- гость -

Бассауэр как бабка сплетница)))

0  0
19.11.2017 16:52
- гость -

Надо брать секретарей, чья образованность и острота ума не вызывают сомнений.
И с приличным видом и манерами, госслужба всё-таки.

0  0
19.11.2017 16:58
- гость -

А других нет новостей чтоли, прям "сенсация" второй день.

0  0
19.11.2017 17:05
- гость -

Надо брать секретарей, чья образованность и острота ума не вызывают сомнений.
--------
А зачем в министерстве обороны эти качества? Скриншоты с игрушек за "неопровержимые доказательства" выдавать, ума и образования не требуется.

0  0
19.11.2017 17:08
- гость -

19.11.2017 16:52
- гость -

Как Захарова например

0  0
19.11.2017 17:11
Александр

Причем здесь похотливые козлы? Просто шанс за пять лет стать генерал-лейтенантом и уйти в декрет, как ее предшественница. девушка-то молодец, а вот чины и звания в МО похоже и раздаются как раз теми, о ком вы написали. а девушка молодец.

0  0
19.11.2017 17:14
- гость -

19.11.2017 17:08
- гость -
Да, Мария Захарова умна и остра на язык, ее ответы хороши, американские клоунессы ей не чита.
А вы видимо тараканов накушались , экий ватсон вас распирает))

0  0
19.11.2017 17:16
- гость -

19.11.2017 17:14
- гость -
19.11.2017 17:08
- гость -
Да, Мария Захарова умна и остра на язык,

Тогда почему она редко моет голову?

0  0
19.11.2017 17:18
- гость -

Минет сдала на отлично.

0  0
19.11.2017 17:18
- гость -

19.11.2017 17:14
- гость -
ее ответы хороши, американские клоунессы ей не чита.

Хозяйскую руку кусать - много ума не надо.

0  0
19.11.2017 17:42
- гость -

чины раздовать вообще не проблема, проблема бездельников содержать

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