Инспектор ДПС в Уфе попался на взятке и попытался скрыться от полицейских на угнанном автомобиле, угрожая водителю оружием. Об этом пишет "Газета.ру".

Как сообщается, ЧП случилось в субботу, 18 ноября. Инспектор ДПС остановил автомобиль за выезд на полосу встречного движения при развороте. У водителя он начал требовать две тысячи рублей, чтобы не привлекать его к ответственности за нарушение ПДД.

В это время инспектор увидел, что к нему приближаются сотрудники контрольно-профилактического отдела республиканского ГИБДД. Инспектор испугался, остановил проезжавшую машину "Шевроле Нива" и, угрожая пистолетом, потребовал от водителя ехать дальше вместе с ним. Но вскоре хозяин авто покинул свою машину. Самого инспектора задержали. Сейчас он находится под стражей.