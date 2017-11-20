Снежную и ветреную погоду прогнозируют в Алтайском крае днем в понедельник, 20 ноября. Согласно прогнозу ЦГМС по региону, в этот день на большей части территории ожидается снег, мокрый снег, гололёдные явления, на дорогах гололедица.

Днем столбики термометров будут показывать 0...-5 градусов. Ветер юго-западный, 4-9 метров в секунду с усилением до 14 метров.

В Барнауле в этот день прогнозируют небольшой снег и гололедицу. Днем температура воздуха составит -1...-3 градуса. Ветер юго-западный, 5-10 метров в секунду.