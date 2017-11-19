Более 32 миллионов рублей выиграл счастливчик из Сургута в лотерею "Гослото "7 из 49" , сообщает РИА "Новости".

Мужчина угадал шесть чисел, таким образом, до супер приза ему не хватило одного номера. Точная сумма выигрыша составила 32 410 993 рубля, в то время как билет обошелся участнику в 50 рублей.

Предыдущий рекорд в этой лотерее составил 12,8 миллиона рублей. Ранее сообщалось, что жительница Воронежской области выиграла в лотерею "Русское лото" рекордную для России сумму — 506 миллионов рублей. Но женщина дала о себе знать только спустя две недели. Ее внучка рассказала ей, что она ничего не выиграла.