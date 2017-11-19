Сотрудники правоохранительных органов задержали 31-летнего жителя Кемерово, который открыл стрельбу по охранникам ночного клуба. Об этом пишет РИА "Новости".

Сообщение о стрельбе в одном из ночных клубов города Ленинск-Кузнецкий поступило в полицию рано утром в воскресенье, 19 ноября. Полиция установила, что стрельбе предшествовала драка, в результате которой охранники заведения удалили нетрезвых конфликтующих посетителей.

Один из удаленных посетителей дошел до машины, достал оттуда ружье и вернулся к охранникам. На входе он несколько раз выстрелил в сторону охранников. После этого злоумышленник вместе с другими посетителями скрылся на автомобиле.

Два сотрудника охраны получили ранения. Один из них – 25-летний житель города Кемерово — впоследствии умер в больнице.

Полицейские задержали стрелявшего. Вместе с ним задержаны и доставлены в отдел полиции ещё три участника конфликта. Охотничье ружье изъято.

