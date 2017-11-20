Фото: avito.ru
Современный и комфортабельный таунхаус продают в Барнауле недалеко от парка "Лесная сказка".
Как сообщается на сайте Avito.ru, жилье площадью 315 квадратных метров находится на улице Новгородской в квартале "Невский".
Стоимость дома составляет 28 миллионов рублей. Приобретатель жилья также станет владельцем участка земли площадью три сотки.
Комментарии
Не по корману
Крутой дизайн...но цена ...моё мнение мах 15 млн.
Конечно, дело вкуса, но жить в офисе не хочу.
унитаз и душ специально от спальни не стали зонировать стеной?
где там 3 сотки земли на покупателя?
ну а в целом неплохо смотрится. хотя с ценообразованием имхо напутано.
Биде в зале за прозрачной загородной впечатлил. Интересная идея
туалет без дверей?
Три входа, три гаража, площадь 315 кв.м. Три квартиры по 100 квадратов, квартирка за 10 млн? Ну, не знаю...
Вот уже сколько было таких странных построек за сумасшедшие деньги.
Я честно не понимаю, как люди умудряются заиметь такие большие деньги, и строить на эти миллионы какую-то фигню.
Площадь одного блока 315 кв.м. и участок под блоком три сотки, в общем три участка и три блока (инфа авито). Туалет в спальне для взрослых персональный имеет стеклянную перегородку и дверь, думаю удобно. Выложено видео на авито и ютубе, красиво однако. Место отдыха и бассейн на крыше очень интересно, понравилось. На публичной кадастровой карте реально три участка и три жилых блока. Стоимость квартиры с таким уровнем отделки в этом квартале 70 тыс.кв. метр ( инфа с авито), итого 315*70 =21 млн. руб., остальное наверное за индивидуальность и гараж с теплым полом на три машины и бассейн с барбекю на крыше))) Как строителя реально порадовал такой дом, молодцы.
Отличная гостиница !
Они без отделки блок-секцию 300 квадратов за 12 миллионов продают. Плюс сделать отделку ну максимум 5 миллионов. Всего обойдется в 17 млн. руб., так это будет то что я хочу, на мой вкус. 28 млн многовато.....
Это реальные фото? или компьютерное все?
20.11.2017 09:24
Я
мне , что компьютерное . очень уж свет неестественно падает. без теней
детская - жуть
очень уж свет неестественно падает. без теней
.
дадада
что нам стоит дом построить.. нарисуем- будем жить
Красиво на компьютере нарисовано, реальные фотографии конечно не такие