Фото: avito.ru

Современный и комфортабельный таунхаус продают в Барнауле недалеко от парка "Лесная сказка".

Как сообщается на сайте Avito.ru, жилье площадью 315 квадратных метров находится на улице Новгородской в квартале "Невский".

Стоимость дома составляет 28 миллионов рублей. Приобретатель жилья также станет владельцем участка земли площадью три сотки.