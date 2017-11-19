Следователи возбудили уголовное дело после смерти 12-летнего мальчика на железной дороге, сообщает пресс-служба Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России.

Как уточняют в ведомстве, дело возбуждено по пункту "а" части 2 статьи 110 УК РФ (доведение до самоубийства).

Как ранее сообщало ИА "Амител" , ЧП произошло утром в субботу, 18 ноября, на 603 км перегона ст.Плотинная – ст. Камень-на-Оби. 12-летнего мальчика из Камня-на-Оби сбил грузовой поезд.

"В целях установления объективной и полной картины произошедшего принято решение о возбуждении уголовного дела, в рамках которого в настоящее время допрашиваются члены локомотивной бригады поезда, близкие родственники ребенка, лица из ближайшего окружения, изучаются отношения мальчика в семье, учебном заведении, а также проводится ряд иных следственных действий, направленных на установление причин произошедшего", — сказано в сообщении ведомства.