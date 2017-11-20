Фото: mercedes-benz.drom.ru

Рейтинг надежности легковых автомобилей опубликовала немецкая Ассоциация технического надзора (TUV), сообщают "Известия".

Исследование было основано на данных 10 миллионов осмотров автомобилей, которые проводились с июля 2016 года по июнь текущего года. В итоге лидером по показателю надежности специалисты признали Mercedes-Benz SLK.

На втором месте расположился Volkswagen Golf Sportsvan, далее в списке идут Mercedes B-класса, Mercedes GLK и Mazda 2.

Что касается автомобилей возрастом от 4 до 5 лет, то здесь фаворитами оказались Mercedes-Benz B-класса, Porsche 911, Mazda CX-5 и Audi Q5.

В категории машин возрастом 6-7 лет самыми беспроблемными признаны Porsche 911, Audi Q5 и TT, Honda CR-V и Mazda 3.