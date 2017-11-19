Барнаульская Госавтоинспекция рекомендует водителям быть особенно аккуратными на дорогах краевой столицы вечером 19 и днем 20 ноября. Об этом сообщает отдел пропаганды ведомства.

Синоптики прогнозируют в эти дни переменную облачность, мокрый снег, на дорогах гололедицу. Из-за ухудшения погоды возможно увеличение числа ДТП.

"ГИБДД обращается ко всем автолюбителям с просьбой быть максимально внимательными и осторожными, при возможности – не пользоваться личным транспортом", — сказано в сообщении ГИБДД.

В Госавтоинспекции напоминают о правилах безопасности во время гололеда:

-​ На скользкой дороге нельзя резко тормозить. Резкое торможение приводит к блокированию колес и увеличению тормозного пути, а зачастую к потере управляемости.

- При езде на мостах и эстакадах нужно проявлять особую внимательность. Ледяной настил на этих участках дороги появляется раньше, чем везде, а исчезает позже.

-​ На скользкой дороге лучше избегать резких маневров и обгонов;

-​ Нельзя забывать о пешеходах. Люди, переходящие дорогу, могут поскользнуться и упасть. Поэтому старайтесь не напугать пешехода резкими звуковыми и световыми сигналами.